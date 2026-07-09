Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 12:18

Спорт
Главная / Новости /

Дегтярев: отмена рекомендаций МОК лишила федерации повода не допускать россиян

Отмена рекомендаций МОК лишила федерации повода не допускать россиян – Дегтярев

Фото: depositphotos/HeyingPhoto​

Отмена рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), принятых в 2023 году, лишила международные спортивные федерации возможности ссылаться на позицию организации при отказе допускать российских спортсменов под национальным флагом и с гимном. Об этом заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в эфире "Соловьев Live".

Глава ведомства добавил, что теперь сам МОК призывает международные федерации следовать его обновленной позиции, согласно которой российские спортсмены должны выступать в составе национальной сборной под флагом и гимном страны и готовиться к Олимпийским играм.

По словам Дегтярева, Международная федерация волейбола сняла все ограничения со сборной России. Он подчеркнул, что волейбол стал второй командной дисциплиной после водного поло, которая начинает олимпийский отбор к Играм в Лос-Анджелесе, и выразил уверенность, что аналогичные решения последуют и в других видах спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля временно восстановил членство Олимпийского комитета России, а также рекомендовал отменить все ограничения против россиян на участие в международных соревнованиях.

Читайте также


спорт

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика