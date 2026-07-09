Дегтярев: отмена рекомендаций МОК лишила федерации повода не допускать россиян

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Отмена рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), принятых в 2023 году, лишила международные спортивные федерации возможности ссылаться на позицию организации при отказе допускать российских спортсменов под национальным флагом и с гимном. Об этом заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в эфире "Соловьев Live".

Глава ведомства добавил, что теперь сам МОК призывает международные федерации следовать его обновленной позиции, согласно которой российские спортсмены должны выступать в составе национальной сборной под флагом и гимном страны и готовиться к Олимпийским играм.

По словам Дегтярева, Международная федерация волейбола сняла все ограничения со сборной России. Он подчеркнул, что волейбол стал второй командной дисциплиной после водного поло, которая начинает олимпийский отбор к Играм в Лос-Анджелесе, и выразил уверенность, что аналогичные решения последуют и в других видах спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля временно восстановил членство Олимпийского комитета России, а также рекомендовал отменить все ограничения против россиян на участие в международных соревнованиях.