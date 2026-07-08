ISU отказался менять позицию по россиянам после заявления МОК

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Международный союз конькобежцев (ISU) отказался менять свою позицию до допуску спортсменов из России на турниры под своей эгидой после заявлений Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе союза.

"ISU не будет давать комментариев на данный момент. Позиция ISU остается такой же, как в заявлении от 30 июня", – указали в организации.

В конце июня совет ISU допустил российских и белорусских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе. Атлеты не смогут выступать со своими флагами и гимнами, а также использовать национальную форму.

При этом 7 июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить все ограничения против россиян на участие в международных соревнованиях. Подчеркивалось, что решение касательно позиции российского комитета имеет временный характер.