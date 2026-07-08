Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует

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Режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на полях саммита в Анкаре.

"Для меня это очень интересный вопрос. Я думаю, что оно закончено. Я не хочу иметь с ними дел", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос, действует ли прекращение огня после недавних ударов.

По его мнению, в переговорах с Ираном больше нет смысла. Он полагает, что иранцы сами напрасно тратят свое время. При этом он отметил, что позволит американским переговорщикам вести обсуждения с Тегераном.

Также президент США подчеркнул, что разочарован в НАТО. По его словам, Вашингтон платит "миллиарды и миллиарды долларов" для обеспечения безопасности союзников по Альянсу, однако ничего не получает в ответ.

Кроме того, Трамп указал, что Соединенные Штаты больше не хотят вести торговые дела с Испанией. Американский лидер назвал ее "безнадежным случаем" и "ужасным партнером" по НАТО.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов Израиля и США по Ирану. Однако 14 июня стороны достигли мирного соглашения и прекратили огонь. Соответствующий меморандум был подписан 18 июня.

При этом в ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США объявило о начале новых масштабных ударов по Ирану в ответ на атаки Исламской Республики по трем гражданским судам в районе Ормузского пролива. После этого Иран обвинил США в подрыве положений меморандума.