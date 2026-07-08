Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 11:21

Политика

Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует

Фото: whitehouse.gov

Режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на полях саммита в Анкаре.

"Для меня это очень интересный вопрос. Я думаю, что оно закончено. Я не хочу иметь с ними дел", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос, действует ли прекращение огня после недавних ударов.

По его мнению, в переговорах с Ираном больше нет смысла. Он полагает, что иранцы сами напрасно тратят свое время. При этом он отметил, что позволит американским переговорщикам вести обсуждения с Тегераном.

Также президент США подчеркнул, что разочарован в НАТО. По его словам, Вашингтон платит "миллиарды и миллиарды долларов" для обеспечения безопасности союзников по Альянсу, однако ничего не получает в ответ.

Кроме того, Трамп указал, что Соединенные Штаты больше не хотят вести торговые дела с Испанией. Американский лидер назвал ее "безнадежным случаем" и "ужасным партнером" по НАТО.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов Израиля и США по Ирану. Однако 14 июня стороны достигли мирного соглашения и прекратили огонь. Соответствующий меморандум был подписан 18 июня.

При этом в ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США объявило о начале новых масштабных ударов по Ирану в ответ на атаки Исламской Республики по трем гражданским судам в районе Ормузского пролива. После этого Иран обвинил США в подрыве положений меморандума.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика