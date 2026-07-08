Space.com: надвигающийся на Землю астероид смогут увидеть 7,6 млрд человек

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Надвигающийся на Землю астероид Апофис смогут увидеть 7,6 миллиарда человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на сайт Space.com.



По словам астрономов, 13 апреля 2029 года около 90% землян смогут увидеть космический объект невооруженным глазом. На небе астероид будет выглядеть как светлая точка, которая примерно за минуту пройдет расстояние, сопоставимое с диаметром полной Луны.

При этом возможность увидеть Апофис во многом будет определяться условиями на Земле, например наличием облачности и уровнем светового загрязнения, уточнили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что на Землю через 110 лет могут упасть два огромных астероида – Рюгу и Бенну. По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, заряд от удара может нести мощность, сопоставимую с сотнями Хиросим.