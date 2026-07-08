Экс-парень Шурыгиной готов оплатить ей штраф, если блогер откажется от взрослого контента

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/gusevsvyatoslav

Бывший возлюбленный Дианы Шурыгиной Святослав Гусев готов оплатить ее штраф, если в будущем блогер откажется от участия в съемках взрослого контента. Об этом он заявил в беседе с Super.ru.

Он сообщил, что сейчас Шурыгина находится под домашним арестом с минимальными ограничениями, а по делу проходят еще несколько подозреваемых. Обвиняемые выбрали разные стратегии защиты и работают с разными адвокатами. При этом сами фигуранты рассчитывают, что по итогам судебного разбирательства им назначат штраф. Суд, как ожидается, состоится не раньше августа.

"Возможно, там есть какое‑то двойное дно. Я имею в виду, что с высокой вероятностью она действительно могла сама предлагать кому‑то сняться в порно, когда вернулась в Москву. Зачем она это делала в России – для меня остается загадкой, учитывая, что долгое время жила в Индонезии и даже перевезла туда все свои вещи", – отметил мужчина.

Кроме того, бывший молодой человек рассказал, что пропавшие вещи, в краже которых он ранее обвинял Шурыгину, все это время находились у ее подруги. Девушка объяснила свое молчание страхом перед реакцией парня, однако Гусев счел этот аргумент нелогичным, так как возвращение пропажи должно было стать для него радостным событием.

Несмотря на конфликт, он заявил, что готов помочь бывшей девушке после завершения судебного процесса. Главным условием он назвал согласие Шурыгиной на прохождение реабилитации и отказ от съемок сексуализированного контента.

Ранее Гусев рассказывал, что его экс-девушка работала с украинским агентством, снималась в откровенных роликах и продавала порноконтент, однако прекратила эту деятельность примерно в конце 2025 года.

16 июня 2026 года стало известно об обысках у Шурыгиной в рамках уголовного дела о производстве и распространении порнографии. Поводом могли стать интимные видео, год назад распространившиеся в закрытых телеграм-каналах. Блогеру грозит до шести лет, ее отправили под домашний арест до 19 июля.

Шурыгина приобрела известность в 2017 году после участия в ток-шоу "Пусть говорят": девушка посетила вечеринку, после которой заявила об изнасиловании. Сергей Семенов, осужденный по данному делу, был приговорен к восьми годам колонии, однако зрители и пользователи соцсетей встали на его сторону.