Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 11:30

Политика
Главная / Новости /

NYP: Украина отвергла мирный план США и потребовала лучших условий

Украина отвергла мирный план США и потребовала лучших условий – СМИ

Фото: depositphotos/erik3804​

Киев отверг предложенный американским лидером Дональдом Трампом мирный план из 28 пунктов, требуя более выгодных условий. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию New York Post (NYP).

По данным журналистов, Украина рассчитывает добиться новых условий для прекращения боевых действий с учетом изменения ситуации на фронте. Кроме того, Киев не рассматривает возможность встречи с российской стороной для дипломатического урегулирования.

Ранее Трамп заявлял, что на урегулирование конфликта настроены как в Москве, так и в Киеве. По его словам, мир на Украине "намного ближе", чем в настоящее время представляют люди.

В это же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что РФ адаптировалась к условиям спецоперации и может себе позволить продолжать боевые действия.

Читайте также


политика

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика