NYP: Украина отвергла мирный план США и потребовала лучших условий

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Киев отверг предложенный американским лидером Дональдом Трампом мирный план из 28 пунктов, требуя более выгодных условий. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию New York Post (NYP).

По данным журналистов, Украина рассчитывает добиться новых условий для прекращения боевых действий с учетом изменения ситуации на фронте. Кроме того, Киев не рассматривает возможность встречи с российской стороной для дипломатического урегулирования.

Ранее Трамп заявлял, что на урегулирование конфликта настроены как в Москве, так и в Киеве. По его словам, мир на Украине "намного ближе", чем в настоящее время представляют люди.

В это же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что РФ адаптировалась к условиям спецоперации и может себе позволить продолжать боевые действия.

