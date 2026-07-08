40 новостроек на юге Москвы переданы под заселение по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С начала реализации программы реновации на юге Москвы передали под заселение 40 новых жилых домов. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь сооружений превысила 500 тысяч квадратных метров. Больше всего жилья сдали в районе Царицыно – почти 195 тысяч "квадратов". На втором месте оказался Нагорный район с более чем 60 тысячами квадратных метров.

"По программе реновации горожане получают жилье с улучшенной планировкой: просторными коридорами и кухнями. Квартиры под заселение передаются с готовой отделкой, в них можно сразу переезжать без дополнительных трат времени и сил на ремонт", – добавил Ефимов.

Территория вокруг домов обязательно благоустраивается и озеленяется. Рядом с новыми домами существуют объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады и поликлиники. Горожане получают новые квартиры в тех же районах, где уже проживали. По возможности власти стараются переселять горожан поближе к расселяемым домам.

По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, всего в ЮАО под реновацию подпали 378 устаревших домов. 94 здания уже расселены, а еще в 22 домах процесс переселения граждан продолжается.

"Город передает новостройки, в которых первые этажи предназначены под открытие предприятий социально-бытового назначения. Как правило, здесь размещаются наиболее востребованные жителями магазины, пункты выдачи товаров, медицинские центры, детские досуговые заведения", – указал Овчинский.

Всего в Царицыне новые квартиры в 14 новостройках получили более чем 7,9 тысячи москвичей из 36 старых домов. В Нагорном районе документы для переезда оформили свыше 2,7 тысячи граждан из 19 домов. В Нагатинском Затоне число участников реновации достигло практически 2,1 тысячи человек, сказала руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее возведение нового многоквартирного жилого дома началось по реновации в Лефортове. Дом, рассчитанный на 393 квартиры, появится на месте снесенных зданий на Авиамоторной улице. Общая площадь сооружения превысит 41 тысячу квадратных метров.

