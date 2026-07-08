Сергей Собянин рассказал о новых форматах и площадках "Театрального бульвара"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программа третьего сезона фестиваля "Театральный бульвар" преобразилась по сравнению с прошлым годом – появились новые форматы, площадки и спектакли для гостей всех возрастов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Уже за первый месяц лета свыше 650 тысяч человек побывали на 360 мероприятиях фестиваля под открытым небом, подчеркнул мэр столицы.

На площадках выступили более 2 тысяч артистов – от звезд МХТ имени Чехова и Театра Вахтангова до молодых исполнителей из региональных и любительских театров. Также гости смогли лично пообщаться с известными режиссерами и драматургами во время творческих встреч. Для участников это отличная возможность заявить о себе, представить свое творчество и обрести своего зрителя.

"В этом году мы получили свыше 1 300 заявок на участие в фестивале со всей страны – от Калининграда до Южно-Сахалинска. Свои постановки привезли более 100 коллективов из Новосибирска, Самары, Севастополя и других городов России, а уже в июле гостей ждут спектакли от трупп из Сербии и Китая", – отметил Собянин.

Чтобы как можно большее число коллективов смогло выступить, в этом году была расширена география фестиваля, а часть локаций была вынесена за пределы центра. Например, на Пушкинской набережной в Парке Горького и в музее-заповеднике "Коломенское" появились новые сцены.

Еще одним новшеством стала передвижная сцена "Дилижанс". По выходным этот мобильный театр курсирует по московским паркам – от "Сокольников" до "Царицына".

"На "Театральном бульваре" каждый найдет что-то для себя: в программе нового сезона – больше оперных и балетных выступлений, с которыми по-прежнему соседствуют классическая драма, уличные представления и мюзиклы", – добавил градоначальник.

Для показа на открытых площадках специально адаптировали мировые шедевры. Зрители увидели балеты "Лебединое озеро" и "Кармен", насладились выступлениями солистов Большого театра в сопровождении Кремлевского симфонического оркестра и посмотрели классическую оперетту "Фиалка Монмартра".

Театральная составляющая гармонично переплетается с музыкальными проектами. К примеру, на Пушкинской набережной в Парке Горького состоялось торжественное открытие юбилейного сезона программы "Военные оркестры в парках" в рамках фестиваля "Спасская башня". Его провели при участии ведущих коллективов страны.

В сотрудничестве с Московским джазовым фестивалем публике представили уникальные проекты на стыке музыки и театра, в частности спектакли "Письма к Тео" и "Иосиф Бродский. Пилигрим".

Поклонников драматического и комедийного искусства тоже порадовали яркими премьерами. РАМТ представил комедию дель арте "Зобеида", Театр Российской армии предложил свою интерпретацию "Ревизора", а братья Виктор и Иван Добронравовы представили чеховских "Психопатов".

Отдельное внимание в программе уделено семейной аудитории. Для самых юных гостей подготовили спектакли с маркировкой 0+, и только за июнь их прошло свыше 180.

При этом "Театральный бульвар" дает возможность не только смотреть спектакли, но и заглянуть за кулисы театрального мира. На Чистопрудном бульваре открыты театральные мастерские. Там рассказывают о том, как создаются спектакли, проводят лекции, обучают основам театрального грима и помогают разработать эскиз костюма.

Кроме того, желающие глубже погрузиться в профессию могут посетить лаборатории по сценической речи, сценическому бою и изготовлению декораций. За первый месяц в интерактивных лабораториях поучаствовали более 10 тысяч человек.

"Если еще не успели стать зрителем "Театрального бульвара" – обязательно приходите. В июле и августе вас ждут более 500 новых событий. В афише Константин Хабенский, Юрий Башмет, Константин Райкин, Ирина Апексимова, Игорь Костолевский, Сергей Безруков, а также премьер Большого театра Игорь Цвирко", – отметил мэр Москвы.

Также работу продолжат и творческие лаборатории, где каждый сможет прикоснуться к магии создания театра.

Ранее сообщалось, что москвичи могут оценить площадки фестиваля "Театральный бульвар" в проекте "Активный гражданин". Участникам предстоит ответить на 4 вопроса. Например, в каких сценах фестиваля им бы больше всего хотелось увидеть постановки.