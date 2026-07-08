В Калининградской области штормовой ветер остановил движение судов

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В Калининградской области из-за шторма и ураганного ветра приостановили движение судов и работу паромной переправы из Балтийска до Балтийской косы. Об этом сообщили в Балтийской судоходной компании.

"По информации капитана морского порта, с 20:30 (21:30 по московскому времени. – Прим. ред.) судоходный канал закрыт для движения судов в связи с неблагоприятными погодными условиями. До открытия судоходного канала выполнение рейсов паромной переправы временно приостановлено", – указали в компании.

По данным регионального ГУ МЧС, ночью и утром 8 июля в регионе скорость западного и северо-западного ветра могла достигать 27 до 34 метров в секунду. Также прогнозировались ливни и грозы. Высота волн могла достигать 3–5 метров.

Из-за непогоды в регионе также возможны изменения в графике движения пригородных поездов. Причиной корректировок стали случаи падения деревьев и веток на объекты железнодорожной инфраструктуры, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на калининградский филиал РЖД.

В частности, 8 июля пригородные поезда, следующие в светлогорском направлении, будут доезжать только до станции Светлогорск-1. Участок между станциями Светлогорск-1 и Светлогорск-2 весь день останется закрытым для движения пригородных поездов из-за обрыва контактной сети после падения дерева.

Пассажирам рекомендовали учитывать возможные изменения при планировании поездок, уточнять время отправления и прибытия в билетных кассах и у разъездных кассиров, а также обращать внимание на объявления на вокзалах и в поездах.

По прогнозам регионального гидрометцентра, во второй половине дня ветер стихнет до 17–22 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 11 и 12 июля Москву накроют аномальные ливни. За эти два дня в столице может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр, что составляет почти 80% от обычного месячного объема осадков.