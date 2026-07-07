Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье объявлен на среду, 8 июля, из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Ожидается усиление ветра южной четверти с порывами местами до 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00.

Ранее в столичном Дептрансе рекомендовали москвичам пользоваться городским транспортом 7 июля из-за дождя и призвали водителей избегать резких маневров, увеличивать дистанцию и снижать скорость, а также быть осторожными на мостах и эстакадах.

В этот день в городе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура днем достигнет 19–21 градуса. Осадки будут идти каждый день в течение недели – за это время может выпасть до 80% месячной нормы.