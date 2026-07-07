Роспотребнадзор поможет россиянам взыскать деньги с недобросовестных туроператоров

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Управление Роспотребнадзора по Москве готово помочь туристам, которым туроператоры и турагенты отказываются возвращать деньги за отмененные туры, путевки, а также бронирование отелей и гостиниц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, в адрес управления поступают обращения потребителей, которые столкнулись с отказами в возврате средств из-за отмены поездок на фоне осложнившейся обстановки. Ведомство готово оказать пострадавшим помощь в подготовке и подаче коллективных исков в суд в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ и законом "О защите прав потребителей".

Для этого необходимо направить в управление письменное заявление о защите прав и законных интересов группы потребителей. В обращении нужно указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес проживания, а также кратко описать ситуацию, связанную с заключением и расторжением договора.

К заявлению необходимо приложить копии договора со всеми приложениями, документов об оплате, претензии о расторжении договора, направленной по юридическому адресу туроператора или турагента ценным письмом с описью вложения, почтовой описи и кассового чека, отчета об отслеживании отправления с сайта "Почты России", а также копии первой, второй страниц паспорта и страницы с регистрацией.

Подать заявление можно через официальный сайт управления Роспотребнадзора по Москве или направить документы почтой по адресу Москва, Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3 и 4.

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