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07 июля, 12:40

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Al-Hadath: замминистра туризма Сирии пострадал при взрывах в Дамаске

Замминистра туризма Сирии пострадал при взрывах в Дамаске

Фото: Getty Images/Anadolu/Anagha Subhash Nair

Заместитель министра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш пострадал в результате серии взрывов, прогремевших в Дамаске. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

Инцидент произошел 7 июля. В общей сложности пострадали 18 человек, включая 4 полицейских. Взрывные устройства были обнаружены в центре города до их активации, но саперы не успели провести разминирование.

При этом взрывы прогремели недалеко от отеля, где во время визита в Сирию остановился президент Франции Эммануэль Макрон. Однако в этот момент его там не было. В МВД подчеркнули, что угрозы для политика не возникло.

Ранее 4 человека получили ранения в результате взрыва на митинге в Бангладеш. Инцидент произошел в городе Савар во время выступления представителя Национальной гражданской партии (NCP). Акция была приурочена к годовщине протестов против экс-премьера Шейх Хасины.

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