"Мосбилет" составил подборку пешеходных экскурсий столичных музеев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музеи, подведомственные столичному департаменту культуры, пригласили горожан и гостей города на пешеходные экскурсии по историческим улицам, переулкам, музейным садам и другим интересным местам. Приобрести билеты можно в сервисе "Мосбилет", передает портал мэра и правительства Москвы.

По булгаковской Москве

Для поклонников творчества писателя Михаила Булгакова музей писателя предлагает маршруты "От Большой Пироговской до Новодевичьего…", "Мастер и Москва: Михаил Булгаков в большом городе" и "По следам героев романа "Мастер и Маргарита". В рамках первой экскурсии можно узнать о жизни писателя на Большой Пироговской улице, истории создания романа "Мастер и Маргарита" и в том числе посетить Новодевичье кладбище – там находится могила Булгакова.

В рамках второго маршрута можно познакомиться с Москвой 1920-х и 1930-х годов. Посетители ощутят атмосферу тех лет и узнают, почему Москва была одним из главных героев произведений писателя. На третьей экскурсии горожанам и гостям города покажут места действия романа "Мастер и Маргарита".

Кроме того, на Патриарших прудах участники еще одной экскурсии "Как решить квартирный вопрос?" узнают, что такое настоящая коммуналка и как друзья и знакомые Булгакова спасали свои квартиры от уплотнения. Также на экскурсии "Маршрут подстроен: Москва Михаила Булгакова" участники побывают в стенах знаменитой "нехорошей квартиры" и увидят много других знаковых мест, связанных с творчеством писателя.

Купеческая Москва и театральные адреса

Прочувствовать атмосферу Москвы рубежа XIX и XX веков позволит экскурсия "Как жили и отдыхали московские купцы", в рамках которой гости пройдут мимо доходных домов, легендарных ресторанов и закрытых клубов.

Узнать больше о театральной стороне Москвы удастся в рамках мероприятия "История Константина Станиславского: прогулка от Леонтьевского до Камергерского". В маршрут входят не только дом Станиславского, но и здания, связанные с историей МХТ имени А. П. Чехова. Кроме того, гости узнают, как появился его символ – чайка.

Для любителей неспешных прогулок среди зелени Государственный музей А. С. Пушкина проведет прогулку с посещением выставок в садовом павильоне – о русской деревянной игрушке и культуре народов России. Прогулки продолжит также музей К. Г. Паустовского.

По старинным улицам Москвы

Погулять по одному из старейших районов Москвы можно в рамках маршрута "По старой дороге, что за Яузой", подготовленной Домом русского зарубежья имени А. И. Солженицына. Гости узнают о Заяузье, о древних храмах, истории района и происхождении названий улиц.

Арбат, переулки и городская скульптура

Познакомиться с достопримечательностями в окрестностях Арбата можно на экскурсии от Московского государственного музея "Дом Бурганова". Участники увидят парковые скульптуры рядом с музеем, со сквером "Экология", галереей "Люди-легенды".

Проследить изменения архитектурного облика Москвы удастся на маршруте "От палат до модерна". Гости пройдут от метро "Кропоткинская" через переулки к Арбату. Им покажут памятники архитектуры конца XVII–XX века и узнают интересные факты о жизни этого района.

Кроме того, экскурсия "От музея до храма" предусматривает прогулку от "Дома Бурганова" до храма Христа Спасителя. Гости также познакомятся с историей переулков, биографиями известных людей, связанных с этим районом, а также узнают о возрождении храма, в создании которого принимал участие сам Александр Бурганов.

Ранее сообщалось, что в "Мосбилете" представлены лучшие идеи для летнего отдыха в Москве – от культурных мероприятий до активного досуга и семейных прогулок. Покупка билетов доступна онлайн: пользователям со стандартной или полной учетной записью достаточно выбрать документ Mos ID, а для упрощенной учетной записи данные вводятся вручную.

При оформлении билетов для детей информацию вносит сопровождающий взрослый, при этом на входе документ ребенка не требуется. Авторизованные пользователи также могут использовать QR-коды билетов в приложениях "Моя Москва", "Мой id" и "Госуслуги Москвы".

