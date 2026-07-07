На создателя детского центра "Катюша" завели дело после заявления Константина Цзю

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Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении создателя детского развивающего центра "Катюша" Игоря Козьякова. Основанием стало заявление бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, который обвинил предпринимателя в хищении около 7 миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщила адвокат Козьякова Ольга Карлова.

По ее словам, Цзю утверждает, что в 2018–2019 годах одолжил Козьякову в общей сложности 7 миллионов рублей по двум договорам займа, однако деньги ему не вернули. После обращения спортсмена в полицию отдел МВД по Головинскому району Москвы возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

В настоящее время Козьяков находится под подпиской о невыезде. При этом адвокат заявила, что ее подзащитный частично исполнил обязательства по займам и выплатил основную сумму долга. Она добавила, что непогашенной осталась задолженность, сформировавшаяся за счет начисленных процентов.

Кроме того, Карлова утверждает, что дети Цзю бесплатно посещали детский сад Козьякова, однако спортсмен не согласился зачесть стоимость этих услуг в счет долга. Защита также заявила, что представители предпринимателя неоднократно предлагали заключить мировое соглашение и урегулировать спор, однако договоренности достигнуть не удалось.

Ранее суд арестовал турагента Хатуну Аташян по делу о мошенничестве с организацией путешествий для блогеров. Она представлялась организатором отдыха в иностранных отелях, но после получения средств переносила даты туров и переставала выходить на связь.

Свою вину женщина признала. По ее словам, она не хотела обманывать, но из-за ситуации на Ближнем Востоке была вынуждена "закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих".