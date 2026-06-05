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05 июня, 16:19

Происшествия

Суд арестовал турагента Аташян за мошенничество с поездками для блогеров

Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве арестовал на два месяца Хатуну Аташян по делу о мошенничестве с организацией путешествий для блогеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное заседание.

Сама девушка и ее защита просили избрать для нее домашний арест или иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Также Аташян утверждала, что вылетела в Минск из-за угроз от блогеров и того, что ее "караулили у дома".

По словам адвоката Валерия Саркисова, фигурантка уже возместила ущерб по всем эпизодам мошенничества на общую сумму 800 тысяч рублей нескольким блогерам.

В мошенничестве девушку обвинили десятки блогеров – в правоохранительные органы поступило более 20 заявлений. Оказалось, что она представлялась организатором отдыха в зарубежных отелях, но после получения денег переносила даты туров под различными предлогами и переставала выходить на связь.

Ей предъявлены обвинения в трех эпизодах мошенничества в крупном размере и причинении значительного ущерба потерпевшим. Аташян признала свою вину. По ее словам, она не хотела обманывать, однако из-за ситуации на Ближнем Востоке была вынуждена "закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих".

Около 100 блогеров стали жертвами мошенничества с элитными турами

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