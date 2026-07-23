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23 июля, 15:29

Происшествия

Бастрыкин сообщил о гибели более 630 жителей Курской области после вторжения ВСУ

Фото: kremlin.ru

633 жителя Курской области погибли после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Кроме того, 561 человек был ранен. Среди пострадавших – 25 детей. Всего потерпевшими признаны и допрошены порядка 87,2 тысячи человек.

Бастрыкин также отметил, что, по результатам проведенных экспертиз, установленный ущерб по уголовным делам, возбужденным в связи с событиями в регионе, составил 504,9 миллиарда рублей.

Ранее глава СК РФ сообщал, что всего с 2022 года в результате украинских атак погибли 1 472 мирных жителя российских регионов. 45 из них – дети. При этом пострадали 6 754 человека, включая 405 несовершеннолетних.

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