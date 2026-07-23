Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам реокмендовали уточнять актуальный статус рейса с помощью онлайн-табло аэропортов.

Ранее аналогичные меры также вводились в авиагавани Внуково, однако позднее были отменены. Кроме того, в аэропорту на информационных табло стали появляться данные о питании и напитках для пассажиров задержанных рейсов.

Информацию о выдаче горячего питания аэропорт получает от авиакомпаний. Также на мониторах в терминале А можно найти сведения о заведениях общепита на территории авиагавани.