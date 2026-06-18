Более 440 рейсов задержано или отменено в столичных аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В аэропортах Московского региона задержано или отменено 444 рейса на фоне введенных ограничений. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушных гаваней.

Во Внуково на вылет отменено 23 рейса, задержано 87; на прилет задержано 72 рейса, 19 отменено. В Шереметьево на вылет отменено 80 рейсов, 3 задержано; на прилет 80 отменено, задержано 49.

В Домодедово на вылет отменено 8 рейсов; на прилет отменено 10, задержано 3. В Жуковском задержано 5 рейсов на вылет, 6 – на прилет.

Кроме того, в петербургском Пулково отменены 22 рейса на Москву, еще 4 задерживаются. В пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" пояснили, что корректировка полетной программы связана с временными ограничениями воздушного пространства в столичном регионе.

"Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

На данный момент меры отменены в Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с ограничениями в работе аэропортов столичного авиаузла, чтобы обеспечить соблюдение прав пассажиров. Авиакомпании "Россия", S7 и "Аэрофлот" скорректировали расписание.

Введенные меры связаны с массированной атакой беспилотников на столицу, которая началась в четверг, 18 июня. На подлете к Москве ликвидировано более 190 БПЛА, что стало самой массовой атакой за последние два года.