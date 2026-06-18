Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 11:17 (обновлено 18.06.2026 11:45)

Транспорт

Более 440 рейсов задержано или отменено в столичных аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В аэропортах Московского региона задержано или отменено 444 рейса на фоне введенных ограничений. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушных гаваней.

Во Внуково на вылет отменено 23 рейса, задержано 87; на прилет задержано 72 рейса, 19 отменено. В Шереметьево на вылет отменено 80 рейсов, 3 задержано; на прилет 80 отменено, задержано 49.

В Домодедово на вылет отменено 8 рейсов; на прилет отменено 10, задержано 3. В Жуковском задержано 5 рейсов на вылет, 6 – на прилет.

Кроме того, в петербургском Пулково отменены 22 рейса на Москву, еще 4 задерживаются. В пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" пояснили, что корректировка полетной программы связана с временными ограничениями воздушного пространства в столичном регионе.

"Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

На данный момент меры отменены в Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с ограничениями в работе аэропортов столичного авиаузла, чтобы обеспечить соблюдение прав пассажиров. Авиакомпании "Россия", S7 и "Аэрофлот" скорректировали расписание.

Введенные меры связаны с массированной атакой беспилотников на столицу, которая началась в четверг, 18 июня. На подлете к Москве ликвидировано более 190 БПЛА, что стало самой массовой атакой за последние два года.

Читайте также


транспортгород

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика