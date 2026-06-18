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18 июня, 09:25

Мэр Москвы

Собянин сообщил об отражении атаки более 190 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО нейтрализовали еще четыре БПЛА, летевших в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – добавил градоначальник.

Массированная атака вражеских беспилотников на столицу началась утром в четверг, 18 июня. По последним данным, на подлете к городу ликвидированы более 190 дронов.

В результате атаки на территории ТЦ "Садовод" незначительные повреждения получило одно из зданий, раненых нет. Также дронам удалось достичь Московского НПЗ, экстренные службы ликвидируют последствия.

На фоне этого аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостановили работу по приему и выпуску самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

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