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03 августа, 20:21

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Turizmhabermerkezi: туристка лишилась части пальца в Турции из-за неисправного лежака

Туристка лишилась части пальца в Турции из-за неисправного лежака

Фото: legion-media.com/frantic

В Турции 60-летняя туристка получила тяжелую травму в отеле Бодрума, ей оторвало кончик указательного пальца из-за внезапно сложившегося лежака у бассейна. Об этом сообщил портал Turizmhabermerkezi.

Инцидент произошел в отеле в районе Акьярлар. Как говорится в публикации, пострадавшую доставили в больницу, однако врачи не смогли пришить оторванную часть пальца из-за значительной потери тканей.

Дочь пострадавшей обвинила в произошедшем администрацию гостиницы. По ее словам, скорую помощь вызвали не сотрудники отеля, а родственники. При этом оторванную часть пальца нашли другие отдыхающие. После происшествия персонал убрал лежак, который, предположительно, стал причиной травмы, а затем вывез и другие поврежденные лежаки. Семья считает, что это могло быть попыткой скрыть улики.

Кроме того, дочь утверждает, что руководство гостиницы сначала отказалось оплачивать лечение в частной клинике, из-за чего женщину перевели в государственную больницу. Позже администрация согласилась покрыть только первый этап лечения в 15 тысяч турецких лир, то есть около 320 долларов, но попросила семью подписать документ об отказе от судебных претензий. Родственники отказались и намерены добиваться привлечения виновных к ответственности.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после гибели 62-летней женщины на берегу реки Чусовой под Нижним Тагилом.

Женщина сплавлялась по реке в составе туристической группы. Через некоторое время туристы решили отдохнуть и разбили палаточный лагерь на берегу. Во время грозы из-за сильного порыва ветра на одну из палаток упала береза. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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