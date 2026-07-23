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23 июля, 09:05

Происшествия

Уголовное дело возбудили после гибели туристки при падении дерева на палатку на Урале

Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после гибели 62-летней женщины на берегу реки Чусовой под Нижним Тагилом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

По информации ведомства, женщина сплавлялась по реке в составе туристической группы. Через некоторое время туристы решили отдохнуть и разбили палаточный лагерь на берегу. Во время грозы из-за сильного порыва ветра на одну из палаток упала береза. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в палаточном лагере находилось свыше 100 человек. Погибшая оказалась жительницей Невьянска, она путешествовала вместе со своим 43-летним сыном.

Об инциденте на туристической стоянке "Омутной камень"стало известно утром 23 июля. В результате происшествия еще одна женщина пострадала. Она была госпитализирована с переломом голени.

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