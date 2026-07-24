Эксперт Маслова объяснила, могут ли слезы на работе стать причиной увольнения

В компаниях набирает популярность тренд hold space, когда начальники слушают подчиненных и дают им возможность выплакаться. С чем связано такое явление и могут ли из-за такого поведения начаться проблемы на работе, разбиралась Москва 24.

Непростой момент

Экологичный тренд hold space набирает популярность в компаниях: руководители учатся слушать сотрудников без осуждения и давать им возможность выплакаться, сообщает издание "Цех".

Дословно термин переводится как "держать пространство". Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды, где участники команды выслушивают друг друга без критики. В результате укрепляется взаимное доверие и сотрудники чувствуют себя защищенными.

По мнению профессора Университета Нового Южного Уэльса Гэвина Шварца, не следует пытаться остановить плачущего сотрудника или избегать проявления эмоций. В материале для издания Sci­ence он поделился размышлениями о собственном опыте взаимодействия с эмоциональными проявлениями коллег.

Два десятилетия назад Шварц столкнулся с ситуацией, когда старший коллега, находившийся в вынужденной отставке, расплакался у него в кабинете. Мужчина же, воспитанный в традициях сдержанности, испытал растерянность и не знал, как реагировать.

Позже в похожей ситуации с младшей коллегой Шварц снова испытал дискомфорт. Однако, когда другой сотрудник заплакал от физической боли, он среагировал четко и спокойно. Этот контраст заставил его задуматься: почему слезы от эмоционального стресса вызывают панику, а от боли – нет?





Гэвин Шварц профессор Университета Нового Южного Уэльса Теперь, когда кто-то из коллег начинает плакать, я знаю, что не стоит отмахиваться от него, наоборот, нужно помочь. Стараюсь замедлить разговор и дать место для реакции. Обращаю более пристальное внимание на то, что привело к этому моменту, в том числе на то, что я сказал и как это сделал. И только после этого возвращаюсь к вопросу, который подтолкнул его к слезам.

Шварц признался, что до сих пор испытывает остаточный дискомфорт, но теперь видит в слезах возможность для более глубокого взаимопонимания. Такие эмоции могут указывать на поворотные моменты в карьере: решение остаться или уйти, оценку прогресса и поиск нового пути, уточняется в материале.

При этом hold space не первый тренд, связанный с выплеском эмоций на рабочем месте. Ранее в Сети обсуждался метод "нытинга", особенно востребованный среди специалистов IT-сферы. Команды выделяют 45 минут для коллективных жалоб на работу и жизнь, что, по их словам, почти полностью снимает напряжение.

По словам психолога Константина Никулина, желание поделиться переживаниями в сложной ситуации является эволюционно закрепленной потребностью человека. Людям необходимо разделять переживания с другими, даже если те не являются близким окружением.

Внезапные чувства

По словам директора по персоналу Натальи Масловой, частота эмоциональных проявлений среди современных сотрудников варьируется в зависимости от внутренней среды компании.

В беседе с Москвой 24 она объяснила, что в организациях с жесткой бюрократической структурой, где действуют строгие регламенты и формальные кодексы поведения, подобное встречается довольно редко. То есть ограничения, налагаемые корпоративной этикой и системой правил, не оставляют пространства для спонтанных реакций.

В свою очередь, в компаниях с творческой атмосферой и неформальной культурой, напротив, существует больше возможностей для эмоциональной открытости.





Наталья Маслова директор по персоналу Однако еще один важный момент связан с возрастными особенностями. Например, представители поколения X и миллениалы традиционно склонны сдерживать эмоции и не проявлять их открыто. Зумеры, напротив, демонстрируют большую толерантность к этому, в том числе в коллективе. Если в команде работают представители разных поколений, эмоциональное поведение одного из сотрудников может вызвать непонимание или даже осуждение со стороны коллег.

Однако Маслова подчеркнула, что риск увольнения в таких случаях определяется внутренними правилами компании и особенностями коллектива. Если подобные проявления не снижают производительность, уволить человека за это будет сложно. То есть главным критерием становится не сам факт эмоциональности, а ее последствия для общего дела, заключила она.

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим отметила, что тренды не возникают на пустом месте – они отражают то, что в данный момент требуется обществу.

В разговоре с Москвой 24 она объяснила, что текущий рост интереса к определенным явлениям может быть связан с высоким уровнем напряжения, вызванного ситуацией в мире. Находясь в состоянии постоянного перенапряжения, некоторые не выдерживают давления и могут выплескивать эмоции, в том числе на работе.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Тенденция на открытое выражение эмоций в рабочей среде направлена на то, чтобы человек мог снимать напряжение не через конфликты или ошибки в своем деле, а через конструктивный диалог. Однако такие проявления со стороны коллеги или подчиненного способны поддержать далеко не все: для неподготовленных они могут стать дополнительной эмоциональной и энергетической нагрузкой. Поэтому идеальным вариантом является обращение к штатному психологу, который способен оказать профессиональную помощь и поддержку.

Сулим уточнила, что, если человек не готов делиться эмоциями с окружающими, можно найти уединенное место в офисе – например, переговорную, туалетную комнату или зону с наименьшей проходимостью.

"Такая разгрузка помогает стабилизировать психологическое состояние. В целом каждый из этих способов является частью профессиональной психогигиены. Важно, чтобы у сотрудников была возможность выбирать подходящий для себя метод восстановления эмоционального равновесия", – заверила специалист.

Однако в процессе разгрузки человек может неожиданно столкнуться с глубокими, ранее подавленными переживаниями, которые проявятся не сразу, а спустя некоторое время, предупредила она. В таких случаях он рискует усугубить ситуацию и испытать сильные эмоции.

При возникновении подобного важно самостоятельно обратиться к психологу. Специалист поможет безопасно проработать возникшие чувства и избежать негативных последствий для психики, заключила Сулим.