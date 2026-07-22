Эксперт Лоикова объяснила, почему россияне имитируют рабочую деятельность

Работники из разных отраслей признались, что каждую неделю тратят часы на симуляцию продуктивности. Чаще всего такое поведение отмечается у представителей поколения Z, сообщили аналитики. С чем связана тенденция и опасна ли она для самого сотрудника, разбиралась Москва 24.

Неясные ожидания

Каждую неделю работники различных отраслей имитируют занятость вместо реального выполнения обязанностей, сообщили эксперты международной IT-компании Software Finder.

Для исследования специалисты провели опрос среди 1 003 штатных сотрудников зарубежных компаний. По его итогам выяснилось, что около 66% респондентов продолжают оставаться онлайн даже после завершения работы. Регулярно же имитируют занятость 22% опрошенных, а 43% прибегают к этому периодически.

Кроме того, исследователи подчеркнули, что еженедельно сотрудники тратят до 5 часов на создание видимости труда, что за год складывается в 7 рабочих недель. В среднем такая практика занимает 3 дня в неделю, при этом каждый пятый (20%) имитирует активность ежедневно.

Более половины (51%) респондентов, создающих видимость работы, завершают задачи как минимум на час раньше смены. Еще 22% заканчивают на два часа раньше. Кроме того, чаще всего имитируют продуктивность гибридные сотрудники (76%), за ними следуют удаленные (66%) и офисные работники (57%).

Авторы публикации также подчеркнули, что демонстративную занятость чаще проявляют зумеры (80%). Следующими идут миллениалы (68%), а на третьем месте – представители поколения X (58%).





исследование консалтинговой IT-компании Работники описали различные методы, которые они используют, чтобы поддерживать видимость активности после завершения рабочего дня. Чаще всего они периодически двигали мышью (56%), оставляли открытым документ-обманку или вкладку браузера (56%). Или же медленно отвечали на несрочные сообщения (43%).

Чаще всего имитируют продуктивность сотрудники банковской и финансовой сферы: их 85%. В розничной торговле так делают 51% опрошенных. В целом среднеотраслевой показатель – 66%.

При этом даже при отсутствии прямых претензий со стороны руководства 39% опрошенных испытывали беспокойство, что их могут посчитать бездельниками. Примечательно, что реальных упреков от работодателя удостоились только 17% респондентов.

Кроме того, почти половина (49%) работников, имитирующих продуктивность, заявили, что стремление казаться занятым привело к выгоранию или истощению.

По словам независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, механическое движение мышью для поддержания статуса в рабочих системах является распространенной практикой. В беседе с Москвой 24 она уточнила, что причина кроется в системе оценки труда, где KPI косвенно зависит от продолжительности пребывания сотрудника онлайн или в конкретных программах.



"Кроме того, подобная практика существовала и 15 лет назад: некоторые организации оценивали эффективность подчиненного по активности мыши на его рабочем месте. Однако это не отражало реальной занятости, ведь многие могли проводить живые встречи или заполнять бумажные документы", – подчеркнула специалист.

Лоикова также объяснила, что другая причина кроется в неясных ожиданиях руководства: сотрудникам бывает непонятно, какой результат считается завершенной работой. В таких условиях возникает страх остаться незамеченным, особенно в удаленных командах, где нет живого общения.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Это толкает на имитацию активности. На мой взгляд, организациям стоит пересмотреть метрики эффективности, сместив фокус с времени присутствия в системе на измеримые результаты: выполненные задачи, этапы, артефакты и точки контроля. Постоянное движение мышью вряд ли можно считать адекватным способом контроля. В таких случаях у сотрудников возникает ощущение слежки и нарушения личных границ. Стоит провести совместную калибровку ожиданий.

По ее словам, на встрече руководителя и сотрудника следует четко проговорить, что именно считается выполненной работой. Кроме того, нужно прояснить, как будет оцениваться эффективность, а после зафиксировать эти критерии в письменном виде.

"Следующий шаг – давать сотрудникам измеримые показатели результата. Это могут быть чек-листы, статусы задач или короткие отчеты вместо контроля активности в чатах и программах", – заверила эксперт.

Руководителю очень важно настраивать культуру обратной связи, то есть регулярно обсуждать, насколько текущие процессы поддерживают продуктивность, а не имитацию деятельности, заключила она.

Движение мыши

В свою очередь, психолог Екатерина Трофимова объяснила Москве 24, что в работе, связанной с решением различных задач, периоды бездействия действительно важны для перезагрузки и поиска нестандартных решений.

По ее словам, сотрудник, постоянно прикованный к экрану и занятый рутинными делами, часто приносит меньше результата, чем тот, кто позволяет себе отойти от компьютера и мысленно прокрутить различные сценарии.

Продуктивность определяется не активным движением мыши в течение рабочего времени, а качеством мыслительной работы и способностью выдавать результат, рассказала психолог.





Екатерина Трофимова психолог Кроме того, подобная прокрастинация не всегда связана с нелюбимой работой – даже самая обожаемая деятельность может надоедать. Чаще усталость носит не физический, а психологический характер. Монотонность истощает, и требуется смена обстановки, качественный сон и возможность почувствовать себя не просто сотрудником, а человеком с личными целями и желаниями.

Однако Трофимова подчеркнула, что порой сотрудник приходит с желанием достичь высоких результатов, но сталкивается с коллективом, где принято не работать, а изображать деятельность. То есть происходят бесконечные совещания, ненужные собрания и бессмысленные переговоры.

"Постепенно такой сотрудник угасает, теряет мотивацию и понимает, что реализация идей не важна – главное отсидеть время на рабочем месте. Он перестает стремиться к чему-либо, становится неэффективным для компании и для себя", – предупредила она.



Эксперт объяснила, что в психологии также выделяется феномен дефицитарного мышления. То есть состояние, когда человек с таким типом восприятия всегда ощущает нехватку ресурсов. Даже при объективном достатке он находится в состоянии хронической тревоги, боится остаться без средств и не может позволить себе даже необходимые вещи.

"Такое мышление все время заставляет людей экономить, в том числе и свои силы. Однако на самом деле это иллюзия, и как итог – путь к падению мотивации и снижению психической энергии. В итоге человек начинает ощущать себя ненужным, никчемным и невостребованным", – рассказала эксперт.

Вместе с тем Трофимова уверена, что именно зумеры чаще остальных прибегают к такой практике из-за своих психологических особенностей.

"Они родились в период, когда интернет уже предоставлял огромные потоки информации, и с детства привыкли управлять ими – либо интенсифицировать деятельность, либо переходить в режим энергосбережения", – разъяснила психолог.

В периоды, когда зумеры находятся в ресурсном состоянии, они способны осваивать и решать большое количество задач. В другие моменты, напротив, экономят время и силы, чтобы сделать рывок в будущем, заключила она.