Психиатр Шуров: перевоплощение в животных на тренингах грозит психозом

Жители столицы приобщились к тренингам по перевоплощению в животных: видео с такими занятиями завирусились в Сети. Как такие интенсивы могут повлиять на психику, разбиралась Москва 24.

Игры разума

Новый вид психологических тренингов стал популярен в Москве: во время сессии люди перевоплощаются в животных, пародируя их походку, манеры и даже звуки. Коучи уверяют, что подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией.

О "звериной технике" в Сети узнали благодаря роликам россиянки, называющей себя телесным психологом с многолетним стажем. Женщина ведет группу, куда выкладывает видеоотчеты с различных тренингов: в списке находятся практики на раскрытие сексуальности, защиту от зависимостей и борьбу с агрессией. Именно последний и вызвал неоднозначные реакции благодаря упражнению "животные игры".





коуч из Сети Эта практика – в парах. Тот, кто стоит на одеяле, защищает свои границы, территорию. Важно присвоить своей территории ваши ценности, чтобы вы защищали не просто одеяло, а то, что для вас действительно важно и значимо. Выбираете подходящее животное, партнер будет таким же животным. Его сила не превышает вашу силу, он не должен переступать ваши границы.

Как рассказала создатель курса, интенсив проходит на протяжении двух дней по несколько часов, а звериная практика занимает всего 3 минуты. После ее окончания человек должен быстро встать на ноги и ответить на простые короткие вопросы: "Сколько тебе лет?", "Как тебя зовут?" Благодаря этому активизируется триединство мозга: рептильный, лимбический отделы и неокортекс, утверждает автор. Всего за два дня практики коуч просит 20 тысяч рублей, если оплатить заранее, можно получить скидку в 2 тысячи.

Однако подобная психотерапия вызвала неоднозначные реакции. Одни пользователи посчитали такие занятия проявлением "повзрослевшего" квадробинга, другие говорят, что за последние годы наблюдается тенденция превращения людей в животных.

"Бред полный! Запретить нужно", "и за это еще и деньги берут", "такие никому не интересны точно, сколько бы маткой ни дышали", – отметили пользователи Сети под роликом.

Некоторые, напротив, встали на защиту такого метода разгрузки, отметив, что это телесные практики, представляющие смесь йоги и психологии.

"Как минимум взрослые проводят свои практики в закрытом зале. На улице на прохожих не бросаются, в отличие от квадроберов", – подчеркнул один из комментаторов.

Неконтролируемая агрессия?

Психиатр и психолог Владимир Крупин рассказал Москве 24, что подобные тренинги могут подойти тем, у кого нарушен контакт с собственными эмоциями, – особенно агрессией и злостью. Таким людям в силу личностных особенностей тяжело проявлять чувства и открыто говорить о них.

По словам эксперта, в традиционной психологической практике для подобных клиентов разрабатываются техники, позволяющие через условное перевоплощение выразить подавленные переживания, но только во время сессии.





Владимир Крупин психиатр и психолог Однако такой метод подходит далеко не всем. Негативные последствия возможны для людей с определенными психическими предрасположенностями: например, биполярным расстройством или склонностью к нему. На фоне такого тренинга может развиться психоз.

Он подчеркнул, что сложность заключается в глубоком нарушении контакта с собственными чувствами: если в процессе упражнений произойдет растормаживание и подавленные эмоции выйдут наружу, повышается риск обострения или дестабилизации состояния, предупредил Крупин.

В свою очередь, врач-психиатр, нарколог, Василий Шуров в разговоре с Москвой 24 отметил, что избавляться от агрессии нужно путем осознанной проработки эмоций через подтвержденные курсы, направленные на управление гневом. В основе таких технологий лежит осознание, проговаривание и проработка триггеров агрессии через диалог со специалистом, построение доверительных отношений и постепенные изменения.

"Описанные тренинги являются антинаучными и явно направлены только на привлечение внимания. Если на такой курс попадет психически нестабильный человек, а куратор без медицинского образования не сможет отличить нормальное состояние клиента от патологии, могут начаться серьезные процессы", – рассказал Шуров.





Василий Шуров врач-психиатр, нарколог Например, если человеку с проблемной психикой станут внушать, что он тигр или медведь, это приведет к дестабилизации состояния, усилению бреда и даже попыткам реализовать бредовые идеи через агрессивные действия. Такое представляет опасность как для самого человека, так и для окружающих.

Шуров отметил, что пациенты с пограничными личностными расстройствами не могут контролировать свои эмоции, поэтому нуждаются в специальной диалектической поведенческой терапии.

"Пациенты с антисоциальным расстройством, осознающие, что не чувствуют боли других и могут причинить вред, также должны обращаться за серьезной терапией", – рассказал специалист.

Участники неоднозначных тренингов чаще всего не получают реальной профессиональной помощи, проблема не решается: более того, она имеет свойство усугубляться со временем, заключил эксперт.

