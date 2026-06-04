Психиатр Шуров: перевоплощение в животных на тренингах грозит психозом

Жители столицы приобщились к тренингам по перевоплощению в животных: видео с такими занятиями завирусились в Сети. Как такие интенсивы могут повлиять на психику, разбиралась Москва 24.
Игры разума
Новый вид психологических тренингов стал популярен в Москве: во время сессии люди перевоплощаются в животных, пародируя их походку, манеры и даже звуки. Коучи уверяют, что подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией.
О "звериной технике" в Сети узнали благодаря роликам россиянки, называющей себя телесным психологом с многолетним стажем. Женщина ведет группу, куда выкладывает видеоотчеты с различных тренингов: в списке находятся практики на раскрытие сексуальности, защиту от зависимостей и борьбу с агрессией. Именно последний и вызвал неоднозначные реакции благодаря упражнению "животные игры".
Как рассказала создатель курса, интенсив проходит на протяжении двух дней по несколько часов, а звериная практика занимает всего 3 минуты. После ее окончания человек должен быстро встать на ноги и ответить на простые короткие вопросы: "Сколько тебе лет?", "Как тебя зовут?" Благодаря этому активизируется триединство мозга: рептильный, лимбический отделы и неокортекс, утверждает автор. Всего за два дня практики коуч просит 20 тысяч рублей, если оплатить заранее, можно получить скидку в 2 тысячи.
Однако подобная психотерапия вызвала неоднозначные реакции. Одни пользователи посчитали такие занятия проявлением "повзрослевшего" квадробинга, другие говорят, что за последние годы наблюдается тенденция превращения людей в животных.
"Бред полный! Запретить нужно", "и за это еще и деньги берут", "такие никому не интересны точно, сколько бы маткой ни дышали", – отметили пользователи Сети под роликом.
Некоторые, напротив, встали на защиту такого метода разгрузки, отметив, что это телесные практики, представляющие смесь йоги и психологии.
"Как минимум взрослые проводят свои практики в закрытом зале. На улице на прохожих не бросаются, в отличие от квадроберов", – подчеркнул один из комментаторов.
Неконтролируемая агрессия?
Психиатр и психолог Владимир Крупин рассказал Москве 24, что подобные тренинги могут подойти тем, у кого нарушен контакт с собственными эмоциями, – особенно агрессией и злостью. Таким людям в силу личностных особенностей тяжело проявлять чувства и открыто говорить о них.
По словам эксперта, в традиционной психологической практике для подобных клиентов разрабатываются техники, позволяющие через условное перевоплощение выразить подавленные переживания, но только во время сессии.
Он подчеркнул, что сложность заключается в глубоком нарушении контакта с собственными чувствами: если в процессе упражнений произойдет растормаживание и подавленные эмоции выйдут наружу, повышается риск обострения или дестабилизации состояния, предупредил Крупин.
В свою очередь, врач-психиатр, нарколог, Василий Шуров в разговоре с Москвой 24 отметил, что избавляться от агрессии нужно путем осознанной проработки эмоций через подтвержденные курсы, направленные на управление гневом. В основе таких технологий лежит осознание, проговаривание и проработка триггеров агрессии через диалог со специалистом, построение доверительных отношений и постепенные изменения.
"Описанные тренинги являются антинаучными и явно направлены только на привлечение внимания. Если на такой курс попадет психически нестабильный человек, а куратор без медицинского образования не сможет отличить нормальное состояние клиента от патологии, могут начаться серьезные процессы", – рассказал Шуров.
Шуров отметил, что пациенты с пограничными личностными расстройствами не могут контролировать свои эмоции, поэтому нуждаются в специальной диалектической поведенческой терапии.
"Пациенты с антисоциальным расстройством, осознающие, что не чувствуют боли других и могут причинить вред, также должны обращаться за серьезной терапией", – рассказал специалист.
Участники неоднозначных тренингов чаще всего не получают реальной профессиональной помощи, проблема не решается: более того, она имеет свойство усугубляться со временем, заключил эксперт.