Дожди прекратятся в столичном регионе в следующие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Следующие выходные, 1–2 августа, в столичном регионе будут теплыми и преимущественно без осадков, дожди отступят. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, солнечный антициклон принесет в Москву более стабильную погоду. Несмотря на северный ветер, температура составит от плюс 24 до плюс 29 градусов. Также достаточно теплыми будут ночи – 12–17 градусов.

Ранее сообщалось, что в последнюю неделю июля столицу накроют интенсивные дожди с грозой. За предстоящие пять рабочих дней выпадет до 80–88 миллиметров осадков.

Тем временем в субботу, 25 июля, пройдут мелкие дожди, ночью ожидается от 13 до 16 градусов, днем – 19–22 градуса. В воскресенье, 26 июля, осадков не будет, ночью – 11–14 градусов, днем – до 22–25. Кроме того, 29 и 30 июля могут прийти экстремальные ливни до 30–40 литров на квадратный метр.