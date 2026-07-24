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24 июля, 08:37

Общество

Температура воды в реках Московского региона достигла 22 градусов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Температура воды в реках столичного региона достигла 18–22 градусов. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, в районе Звенигорода вода прогрелась до 20 градусов и не претерпевает значительных изменений, как и температура воздуха.

Макарова также предупредила о развитии водной растительности у берегов рек. Специалист отметила, что в этом сезоне она уже никуда не исчезнет и может разрастись еще больше.

Тем временем температура воздуха в Москве и центральной России во второй половине лета ожидается в пределах нормы и даже выше. По словам специалистов, этому поспособствовал нагрев океанических вод из-за глобального потепления.

В пятницу, 24 июля, столбики термометров в Москве будут находиться на отметке плюс 23–25 градусов. Также возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду.

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