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24 июля, 06:21

Общество

Кратковременный дождь и до 25 градусов ожидаются в столице 24 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве в пятницу, 24 июля, составит от 23 до 25 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 20 до 25 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее климатолог Николай Терешонок сообщил, что температура воздуха в Москве и центральной России во второй половине лета 2026 года ожидается в пределах климатической нормы и выше нее. Такому прогнозу способствует нагрев океанических вод из-за глобального потепления, в том числе активизация феномена Эль-Ниньо.

Синоптики спрогнозировали дожди и порывистый ветер в Москве 24 июля

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