В Роскачестве предупредили о мести мошенников за попытки их перехитрить

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Попытки перехитрить или посмеяться над мошенниками могут обернуться серьезными последствиями, включая СМС-бомбинг и утечку номера в даркнет. Об этом ТАСС заявили в Роскачестве.

Там рассказали, что в мошеннических кол-центрах, как правило, есть несколько отделов. Сначала потенциальным жертвам звонят "холодники", которые оценивают их платежеспособность, запугивают и пытаются втереться к ним в доверие. Если человек будет грубо с ними разговаривать, его номер телефона может попасть уже к хакерам. Основная цель – доставить обидчику проблем в качестве мести.

Способом мести является СМС-бомбинг: номер телефона жертвы регистрируют на разных сайтах, от соцсетей до служб доставки. После этого на него приходят сотни уведомлений, в том числе с потенциально опасными ссылками. В таком потоке можно случайно перейти по одной из них и потерять персональные данные.

Такая атака может длиться часами и даже днями, предупредили в Роскачестве. Особенно опасен СМС-бомбинг для пожилых людей, которые легко могут растеряться и открыть ссылку.

Помимо этого, номер телефона может оказаться в открытых базах даркнета. Обычно за них платят, но в качестве мести аферисты делают это бесплатно. После слива человеку часто начинают звонить другие злоумышленники. Некоторым людям даже приходится менять номер телефона, чтобы их больше не беспокоили.

Еще одна схема – японская "вангири". Аферисты звонят с международных номеров и сбрасывают, чтобы человек перезвонил из любопытства. При этом жертва попадает на платную линию и теряет деньги каждую минуту разговора.

В Роскачестве подчеркнули, что лучше всего просто не разговаривать с мошенниками. Не стоит пытаться их перехитрить или шутить. Также можно запретить звонки с неизвестных номеров и обратиться к сотовому оператору для блокировки подозрительных сообщений.

Ранее мошенники начали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду. Обман строится на том, что жертву убеждают отправиться к банкомату, после чего пересылают в мессенджер сгенерированный QR-код или его скриншот.