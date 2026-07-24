Доступность лекарств по электронным рецептам могут расширить в РФ

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Министерство здравоохранения России разработало проект постановления правительства о проведении эксперимента по расширению доступности лекарств по электронным рецептам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас цифровой рецепт можно использовать только в том регионе, где он был оформлен. Пилотный проект позволит приобретать медикаменты по электронному рецепту в аптеках других субъектов – участников эксперимента. Перечень таких регионов будет утвержден позднее, уточнили в Минздраве.

Чтобы воспользоваться электронным рецептом в аптеке, покупателю нужно будет показать его в мобильном приложении "Госуслуги" на кассе. Участие в эксперименте для регионов и аптечных организаций добровольное – для этого необходимо подать заявление.

В ведомстве подчеркнули, что аптекам не потребуется закупать дополнительное оборудование: все необходимое для работы с системой "Честный знак" у них уже есть. Возможность приобрести лекарства по бумажному рецепту сохранится.

Ранее правительство России расширило на 149 наименований перечень стратегически значимых лекарственных средств. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В число препаратов, производство которых должно быть гарантировано на территории страны, вошли в том числе альбумин человека, иммуноглобулины, ацикловир, хлоргексидин и другие.

