08 июля, 10:23Общество
Перечень стратегически значимых лекарств расширили в РФ на 149 наименований
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Кабмин России расширил на 149 наименований перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
В число препаратов, производство которых должно быть гарантировано на территории РФ, теперь входят:
- альбумин человека;
- дифтерийный и столбнячный антитоксины;
- желатин;
- иммуноглобулины;
- налоксон;
- фенобарбитал;
- ацикловир;
- галоперидол;
- лидокаин;
- тестостерон;
- тетрациклин;
- хлоргексидин и другие.
Ранее в России обновили перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". Это коснется упаковки шприцев, медицинских салфеток, пробирок, масок, воздухоочистителей, ортопедической обуви, коронарных стентов, слуховых аппаратов, компьютерных томографов, медицинских перчаток, аппаратов ИВЛ и инкубаторов для новорожденных.
В правительстве подчеркивали, что данное решение было принято по просьбам компаний, которые занимаются выпуском и импортом медицинских товаров. Сейчас они вынуждены работать сразу с двумя видами продукции – маркированной и немаркированной, что ведет к замедлению процесса и росту расходов.
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