Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 10:23

Общество

Перечень стратегически значимых лекарств расширили в РФ на 149 наименований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Кабмин России расширил на 149 наименований перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В число препаратов, производство которых должно быть гарантировано на территории РФ, теперь входят:

  • альбумин человека;
  • дифтерийный и столбнячный антитоксины;
  • желатин;
  • иммуноглобулины;
  • налоксон;
  • фенобарбитал;
  • ацикловир;
  • галоперидол;
  • лидокаин;
  • тестостерон;
  • тетрациклин;
  • хлоргексидин и другие.

Ранее в России обновили перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". Это коснется упаковки шприцев, медицинских салфеток, пробирок, масок, воздухоочистителей, ортопедической обуви, коронарных стентов, слуховых аппаратов, компьютерных томографов, медицинских перчаток, аппаратов ИВЛ и инкубаторов для новорожденных.

В правительстве подчеркивали, что данное решение было принято по просьбам компаний, которые занимаются выпуском и импортом медицинских товаров. Сейчас они вынуждены работать сразу с двумя видами продукции – маркированной и немаркированной, что ведет к замедлению процесса и росту расходов.

"Новости дня": в Минздраве РФ предложили выдавать лекарства по электронному рецепту

Читайте также


общество

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика