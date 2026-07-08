Перечень стратегически значимых лекарств расширили в РФ на 149 наименований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Кабмин России расширил на 149 наименований перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В число препаратов, производство которых должно быть гарантировано на территории РФ, теперь входят:



альбумин человека;

дифтерийный и столбнячный антитоксины;

желатин;

иммуноглобулины;

налоксон;

фенобарбитал;

ацикловир;

галоперидол;

лидокаин;

тестостерон;

тетрациклин;

хлоргексидин и другие.

Ранее в России обновили перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". Это коснется упаковки шприцев, медицинских салфеток, пробирок, масок, воздухоочистителей, ортопедической обуви, коронарных стентов, слуховых аппаратов, компьютерных томографов, медицинских перчаток, аппаратов ИВЛ и инкубаторов для новорожденных.

В правительстве подчеркивали, что данное решение было принято по просьбам компаний, которые занимаются выпуском и импортом медицинских товаров. Сейчас они вынуждены работать сразу с двумя видами продукции – маркированной и немаркированной, что ведет к замедлению процесса и росту расходов.