Ограничения сняты в аэропортах Жуковский и Внуково

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Жуковский и Внуково, передает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Жуковский прекратил обслуживание рейсов в ночь на 7 июля. Спустя несколько часов авиагавань возобновила полеты по согласованию с соответствующими органами.

В свою очередь, Внуково принимал и отправлял рейсы только по согласованию с уполномоченными органами.

Аналогичные меры введены в Домодедово. Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

