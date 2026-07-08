08 июля, 09:55Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Жуковский и Внуково
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Жуковский и Внуково, передает пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Жуковский прекратил обслуживание рейсов в ночь на 7 июля. Спустя несколько часов авиагавань возобновила полеты по согласованию с соответствующими органами.
В свою очередь, Внуково принимал и отправлял рейсы только по согласованию с уполномоченными органами.
Аналогичные меры введены в Домодедово. Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.