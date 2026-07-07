Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

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Московский аэропорт Внуково продолжает принимать и отправлять рейсы, однако делает это только по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что такие меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Они были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В Росавиации предупредили, что в расписании рейсов возможны корректировки. Актуальная информация публикуется на онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее аналогичный режим работы был введен в московском аэропорту Домодедово. Пассажиров просят заранее уточнять статус своих рейсов и с пониманием отнестись к возможным изменениям в графике.