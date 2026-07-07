Тела двух несовершеннолетних девушек обнаружены в Рязани

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Возле жилого дома в Московском районе Рязани были обнаружены тела двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства в отношении двух и более несовершеннолетних. Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.

В настоящее время устанавливается круг общения погибших, а также выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в СК РФ сообщили, что в Подмосковье перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в серии убийств и изнасилований девушек, совершенных более 20 лет назад. Следствие выяснило, что в 2002 году обвиняемый, находясь в Московской области на обучении, нападал на женщин в темное время суток.