07 июля, 23:24Происшествия
Тела двух несовершеннолетних девушек обнаружены в Рязани
Фото: sledcom.ru
Возле жилого дома в Московском районе Рязани были обнаружены тела двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По данному факту возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства в отношении двух и более несовершеннолетних. Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.
В настоящее время устанавливается круг общения погибших, а также выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в СК РФ сообщили, что в Подмосковье перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в серии убийств и изнасилований девушек, совершенных более 20 лет назад. Следствие выяснило, что в 2002 году обвиняемый, находясь в Московской области на обучении, нападал на женщин в темное время суток.