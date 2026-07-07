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07 июля, 21:56

Спорт

Месси обновил бомбардирский рекорд ЧМ в матче против Египта

Фото: ТАСС/АР/Rebecca Blackwell

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился в матче 1/8 финала чемпионата мира, забив гол в ворота команды Египта. Этот мяч позволил ему установить новый бомбардирский рекорд турнира.

Теперь на счету спортсмена 21 гол, забитый на мировых первенствах. Второе место по этому показателю занимает Килиан Мбаппе из Франции, который забил 19 мячей. Французская команда уже провела свой матч на этой стадии, обыграв сборную Парагвая со счетом 1:0.

Встреча Аргентины с Египтом, в свою очередь, закончилась со счетом 3:2 в пользу латиноамериканской команды. Игра проходила в Атланте.

Месси отметился на 83-й минуте игры, а его товарищи по команде Кристиан Ромеро и Энцо Фернандес – на 79-й и 90+3-й соответственно. При этом бомбардир не смог реализовать пенальти на 21-й минуте. За египтян отличились Яссер Ибрахим (15) и Мостафа Зико (67).

Теперь сборная Аргентины встретится с победителем матча между Швейцарией и Колумбией, который пройдет позже во вторник, 7 июля.

Ранее полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон выбыл из чемпионата мира по футболу из-за травмы запястья. Инцидент произошел при перелезании через рекламный щит после победы англичан над Мексикой. Спортсмен неудачно упал на руку и покинул поле на носилках.

Футболист остался в Мехико вместе с представителем медицинского штаба сборной и не вернулся на базу команды в Канзас-Сити. Ему предстоит операция, из-за которой он пропустит оставшуюся часть мундиаля.

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