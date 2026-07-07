Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 22:38

Экономика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 76 долларов за баррель

Фото: depositphotos/carloscastilla

Стоимость одного барреля марки Brent превысила 76 долларов впервые с 25 июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что мировые цены на нефть подскакивают на 5–6%. По состоянию на 22:16 по московскому времени, цена поднималась на 5,72% – до 76,11 доллара.

При этом августовские фьючерсы на WTI дорожали на 5,4% – до 72,27 доллара.

Ранее сообщалось, что семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи договорились увеличить добычу нефти в августе на 188 тысяч баррелей в сутки. Это Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман.

Данная мера позволит странам, которые придерживаются добровольных сокращений, ускорить выполнение компенсаций допущенной ранее сверхдобычи.

Читайте также


экономика

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

КУ многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистит

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика