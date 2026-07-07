Цена нефти марки Brent поднялась выше 76 долларов за баррель

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Стоимость одного барреля марки Brent превысила 76 долларов впервые с 25 июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что мировые цены на нефть подскакивают на 5–6%. По состоянию на 22:16 по московскому времени, цена поднималась на 5,72% – до 76,11 доллара.

При этом августовские фьючерсы на WTI дорожали на 5,4% – до 72,27 доллара.

Ранее сообщалось, что семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи договорились увеличить добычу нефти в августе на 188 тысяч баррелей в сутки. Это Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман.

Данная мера позволит странам, которые придерживаются добровольных сокращений, ускорить выполнение компенсаций допущенной ранее сверхдобычи.