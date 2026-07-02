США лишились части стратегического нефтяного резерва из-за поломок инфраструктуры

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США лишились доступа к примерно четверти запасов Стратегического нефтяного резерва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской Счетной палаты.

Согласно документам, часть нефти невозможно извлечь из-за неисправностей оборудования и деформации хранилищ. В результате аварий и постоянных ремонтов также снизилась эффективность работы резерва. Реальные возможности выдачи и приема сырья составляют около 61% и 56% от проектных показателей соответственно. На устранение выявленных проблем, по оценкам, требуется около 230 миллионов долларов.

Как отмечается, к ухудшению состояния инфраструктуры привело крупнейшее в истории США экстренное использование резерва в 2022 году, когда запасы были сокращены на 31%. Дополнительную нагрузку вызвали аварийные ремонты и задержки в программе модернизации.

Ситуация, по данным агентства, усугубилась в марте 2026 года после решения Вашингтона экстренно высвободить 172 миллиона баррелей для стабилизации цен на топливо на фоне начала операции против Ирана.

По состоянию на 26 июня стратегический резерв США сократился до 325,655 миллиона баррелей – минимального уровня с мая 1983 года. При полном выполнении планов по дополнительному изъятию объем может опуститься ниже 250 миллионов баррелей, что станет историческим минимумом за все время наблюдений с 1982 года.

Ранее расчетный курс доллара США, ориентирующий внебиржевой рынок, впервые с 24 апреля поднялся выше 76 рублей, достигнув отметки 76,02 за доллар. Это происходит на фоне снижения цен на нефть. Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с 27 февраля, а WTI упала до 71,39 доллара.