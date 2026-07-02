Спектакль о дружбе Чехова и Чайковского покажут на "Театральном бульваре"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

На сцене фестиваля "Театральный бульвар", которая расположена на Пушкинской набережной в Парке Горького, покажут музыкально-драматический спектакль "Ч + Ч", который посвящен взаимоотношениям Антона Чехова и Петра Чайковского. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Спектакль состоится 2 июля в 19:00. Мероприятие пройдет в рамках "Лета в Москве". В основу постановки легла переписка Чехова и Чайковского, которая связывала представителей русской культуры, несмотря на разницу в возрасте в 20 лет.

Отмечается, что постановка "Ч + Ч" была создана специально к юбилеям Чехова и Чайковского. Ее премьера прошла 31 июля 2020 года на VI Международном фестивале искусств П. И. Чайковского в Клину.

В спектакле примут участие народный артист России Сергей Гармаш и актриса "Студии театрального искусства" Варвара Насонова. Музыкальное сопровождение представит камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Отмечается, что литературно-музыкальный формат используется в проектах Башмета не впервые. Например, 10 июля в 19:00 на той же сцене состоится спектакль "Истории любви". Проект реализован совместно Московским Художественным театром, Башметом и ансамблем "Солисты Москвы".

В спектакле сыграют Константин Хабенский и Ольга Литвинова. В программу вошли рассказы о любви из произведений Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Александра Куприна и Александра Вампилова – их прочтет Хабенский.

К каждому рассказу композитор Кузьма Бодров написал музыкальное сопровождение, которое исполнит камерный ансамбль "Солисты Москвы". Билеты потребуются только для мест в партере, остальные зрители смогут посетить мероприятие бесплатно.

При этом уточняется, что Гармаш уже имеет опыт участия в подобных проектах, поскольку несколько лет назад он исполнял под музыку отрывки из "Слова о полку Игореве".

Ранее сообщалось, что в июне на площадках "Театрального бульвара" в столице выступили свыше 100 коллективов из разных городов страны. В частности, из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ярославля и Самары.