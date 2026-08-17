Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 08:12

Политика

В ЕС назвали готовящийся пакет антироссийских санкций "самым масштабным"

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Новый пакет антироссийских санкций станет самым масштабным с начала СВО. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила в интервью газете Die Welt, передает News.ru.

По словам Каллас, после принятия 22-го по счету пакета количество подсанкционных российских физических и юридических лиц увеличится на треть. Брюссель намерен расширить ограничительные меры уже этой осенью.

Детали пакета пока не раскрываются, его официальный текст ожидается в ближайшие месяцы. Как подчеркнула представитель ЕС, ограничения затронут новые сектора экономики и будут направлены на дальнейшее ослабление российского экспортного потенциала.

Ранее ЕС включил в санкционный список гендиректора Красноярского машиностроительного завода ("Красмаш") Александра Дюкарева и руководителя Серпуховского завода "Металлист" Рамиля Бадгутдинова.

До этого Великобритания ввела ограничения против российского Ozon Банка. Под санкции также подпали Росэксимбанк, банк "Центр-инвест", "Реалист банк", банк "Ставр" и "ТелеПорт Банк", а также шесть танкеров под флагами России, Индии, Сан-Марино, Барбадоса и Палау.

Ozon Банк, WB Банк и МТС Банк подпали под санкции ЕС

Читайте также


Сюжет: Санкции
политика

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика