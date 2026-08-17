В ЕС назвали готовящийся пакет антироссийских санкций "самым масштабным"

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Новый пакет антироссийских санкций станет самым масштабным с начала СВО. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила в интервью газете Die Welt, передает News.ru.

По словам Каллас, после принятия 22-го по счету пакета количество подсанкционных российских физических и юридических лиц увеличится на треть. Брюссель намерен расширить ограничительные меры уже этой осенью.

Детали пакета пока не раскрываются, его официальный текст ожидается в ближайшие месяцы. Как подчеркнула представитель ЕС, ограничения затронут новые сектора экономики и будут направлены на дальнейшее ослабление российского экспортного потенциала.

Ранее ЕС включил в санкционный список гендиректора Красноярского машиностроительного завода ("Красмаш") Александра Дюкарева и руководителя Серпуховского завода "Металлист" Рамиля Бадгутдинова.

До этого Великобритания ввела ограничения против российского Ozon Банка. Под санкции также подпали Росэксимбанк, банк "Центр-инвест", "Реалист банк", банк "Ставр" и "ТелеПорт Банк", а также шесть танкеров под флагами России, Индии, Сан-Марино, Барбадоса и Палау.