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17 августа, 08:10

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МВД рекомендовало ограничить ночные денежные переводы для защиты от мошенников

Россиянам рекомендовали ограничить ночные денежные переводы для защиты от мошенников

Фото: 123RF.соm/nuruddean

Владельцам банковских карт следует устанавливать ограничения на интернет-транзакции по ночам, чтобы снизить риск хищения денежных средств. Такими рекомендациями с ТАСС поделились в пресс-центре МВД России.

В министерстве пояснили, что сделать это можно в приложении банка, если там есть такая функция.

Вместе с тем в МВД посоветовали устанавливать суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. Особенно это актуально, если на карте хранятся крупные накопления и она пополняется нерегулярно.

Ранее россиянам рассказали, что виртуальные карты использовать безопаснее, так как они не привязаны к основному банковскому счету и помогают защитить денежные средства от мошенников. Благодаря небольшой сумме на карте можно избежать несанкционированных списаний и платных подписок с автопродлением.

Банки РФ планируют блокировать переводы по подозрительному софту с 2027 года

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