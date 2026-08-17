МВД рекомендовало ограничить ночные денежные переводы для защиты от мошенников

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Владельцам банковских карт следует устанавливать ограничения на интернет-транзакции по ночам, чтобы снизить риск хищения денежных средств. Такими рекомендациями с ТАСС поделились в пресс-центре МВД России.

В министерстве пояснили, что сделать это можно в приложении банка, если там есть такая функция.

Вместе с тем в МВД посоветовали устанавливать суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. Особенно это актуально, если на карте хранятся крупные накопления и она пополняется нерегулярно.

Ранее россиянам рассказали, что виртуальные карты использовать безопаснее, так как они не привязаны к основному банковскому счету и помогают защитить денежные средства от мошенников. Благодаря небольшой сумме на карте можно избежать несанкционированных списаний и платных подписок с автопродлением.