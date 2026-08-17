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17 августа, 08:50

Происшествия

ДТП с автобусом на северо-востоке Москвы произошло по вине водителя грузовика

Видео: MAX/"Дептранс. Оперативно"

ДТП с автобусом на северо-востоке Москвы произошло по вине водителя грузовика, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем грузового авто, нарушил ПДД и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с автобусом.

"Водитель перевозил груз в ночную смену и продолжил дорогу после короткого отдыха, после чего спровоцировал ДТП. Автобус пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора", – указали в департаменте.

Пострадавшим пассажирам оказывается помощь. Перевозчик также окажет поддержку в получении страховых выплат. Причины аварии устанавливаются сотрудниками ГАИ.

В ведомстве призвали водителей соблюдать ПДД и напомнили, что в салоне городского транспорта находятся люди, в том числе маломобильные, которые могут пострадать из-за грубых нарушений других участников дорожного движения.

ДТП произошло утром 17 августа на пересечении дублера Дмитровского шоссе и Долгопрудненского шоссе. Грузовик столкнулся с автобусом 746-го маршрута коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". В результате погиб пешеход, еще 5 пассажиров автобуса получили травмы.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего. В районе ДТП затруднено движение, в связи с чем водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

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