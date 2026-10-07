Гинеколог Ерофеева опровергла участившиеся случаи климакса у россиянок в 36 лет

В России участились случаи наступления климакса в 36 лет: особенно подвержены этому женщины из мегаполисов, утверждают эксперты. Молодеет ли это состояние и как его можно облегчить, разбиралась Москва 24.

Раньше обычного?

Климакс у россиянок все чаще наступает в 36 лет: наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах, сообщил телеграм-канал SHOT.

Несмотря на то что официальной статистики нет, гинеколог Антонина Дорофеева отметила в разговоре с журналистами, что окно женской фертильности действительно сужается. Среди главных причин она назвала затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график, низкое качество продуктов и употребление алкоголя и никотина.

Эксперт уточнила, что одна из пациенток, у которой ранняя менопауза наступила в 36, узнала об этом случайно. Женщина обратилась для обследования перед процедурой заморозки яйцеклеток, но в результате удалось получить и криоконсервировать всего две.

Среди публичных людей, решившихся заговорить об этой проблеме, ранее оказалась телеведущая Яна Чурикова. Она призналась, что при первых симптомах пременопаузы почувствовала паническую атаку.

По словам звезды, угасание функции яичников наступило у нее раньше ожидаемого срока.





Яна Чурикова телеведущая Первое – перестаем бояться слова "климакс" и думать, что он когда-нибудь там потом наступит. Надо детально изучить, как устроено и как функционирует твое тело и что изменится с возрастом. И прямо сейчас ищи гинеколога и эндокринолога, с которыми вместе будешь встречать этот очень важный период в твоей жизни.

Самое тяжелое, по словам Чуриковой, то, что такое состояние периодически называют "наказанием за возраст". Телеведущая подчеркнула, что в обществе эта тема окружена стигмой и множеством стереотипов, поэтому важно ответственно подойти к этому вопросу.

Управление приливами

Врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева рассказала Москве 24, что у большинства женщин менопауза наступает примерно в 50 лет, с отклонением плюс-минус год. При этом случаи, когда это происходит в 35–36, тоже встречаются, но не носят массового характера и встречались и раньше.





Любовь Ерофеева врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Причины могут быть самыми разными. Например, генетические особенности: если у матери наблюдалась похожая история, у дочери выше предрасположенность к такому сценарию. Прослеживается и определенная закономерность: чем раньше наступает менархе – первая менструация – тем выше вероятность более ранней менопаузы, и наоборот.

Кроме того, на раннюю менопаузу могут влиять особенности протекания беременности у матери. Запас яичников способен истощаться очень быстро, и органы перестают функционировать полноценно, что порой говорит о функциональных дефектах. Подобное может быть связано с перенесенными в период пубертата хроническими заболеваниями, которые истощили запас гормонов и зародышевых яйцеклеток, объяснила специалист.

"С медицинской точки зрения менопауза диагностируется при отсутствии менструаций в течение 12 месяцев подряд. На изменения в организме реагирует центральная нервная система. Возникают перепады настроения, плаксивость, слезливость, жалость к себе либо, наоборот, приступы агрессии и злобы", – уточнила врач.

Важно помнить, что яичниковые гормоны – эстроген и прогестерон – являются своего рода защитой организма. Поэтому у пациенток репродуктивного возраста наблюдается меньше сердечно-сосудистых заболеваний – инфарктов и инсультов. Как только наступает менопауза, через пять–семь лет женщины догоняют мужчин по числу таких заболеваний, рассказала Ерофеева.

"С истощением яичников, к сожалению, начинают страдать другие органы и системы. Например, возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом: кости становятся ломкими из-за остеопороза", – предупредила эксперт.

Также она пояснила, что в менопаузе и постменопаузе начинают развиваться и другие проявления. Среди них – горячие приливы, когда кровь поступает к лицу, шее и верхней половине туловища. Женщине кажется, что это видят окружающие, она стесняется и чувствует неловкость. Беспокоит и ночной пот: приходится несколько раз менять сорочку, потому что тело становится мокрым. Возникает повышенное сердцебиение.





Любовь Ерофеева врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Еще один неприятный эффект – диспареуния, то есть болезненный половой контакт, из-за которого пропадает интерес к мужчинам и сексуальной жизни. Возможны и урологические симптомы: учащенное мочеиспускание небольшими порциями, а также стрессовое недержание мочи – при смехе, кашле или чихании.

Ерофеева пояснила, что полностью остановить менопаузу независимо от возраста нельзя. Однако современная медицина способна корректировать симптоматику.

"Это могут быть растительные препараты: некоторые растения по структуре близки к гормону эстрогену, например петрушка или соя. Речь не о том, чтобы есть их килограммами, а о медицинских средствах на основе таких компонентов, которые поддерживают женщину в этот период", – рассказала она.

Справиться с такими состояниями помогают также двигательная активность, легкий спорт, прогулки, чтение книг и общение с приятными собеседниками. Если развитие менопаузы патологическое и симптомы настолько тяжелые, что не поддаются коррекции, врачи назначают более серьезные препараты. Они используются только под контролем специалиста, предупредила Ерофеева.

Состояние утраты

Психолог Екатерина Трофимова объяснила Москве 24, что одно из самых серьезных последствий климакса – это не только утрата фертильности, но и психологическая травма: потеря надежд на счастливое будущее.

"Для 36 лет, момента, который считается расцветом, такой кризис ненормативен – его в принципе не должно быть. Это период, когда важно задумываться и о уже имеющихся детях, и о тех, кто еще может появиться. Однако в наше время молодые люди не спешат вступать в брак, и для многих 36 – возраст, когда только начинаются попытки завести ребенка", – пояснила психолог.

Именно по этой причине состояние ранней менопаузы становится ударом. По ощущениям женщины описывают потерю контроля над жизнью и горе из-за невозможности иметь детей, то есть фактически переживают состояние утраты, рассказала Трофимова.





Екатерина Трофимова психолог Возникает риск депрессивных состояний, и неважно, идет ли речь о клинической случае или о сниженном настроении. Важно, что женщина в этот период нуждается в поддержке, признании и внимании. Преодолеть такой кризис в одиночку порой невозможно.

По словам психолога, многие окружающие не понимают чувств женщины и обесценивают их. Подобные переживания объявляют ненастоящими, неподлинными. Однако нужно, напротив, позволить направить внимание на возникающие симптомы – и не в одиночку, а при поддержке специалистов.

Трофимова отметила, что помощь должна быть комплексной: прежде всего, это обращение к врачам, которые подберут медикаментозную терапию.

"Что касается психологической поддержки, здесь возможна индивидуальная, семейная и групповая практики. Чаще всего рекомендуют когнитивно-поведенческую терапию, работу с горем и тревогой, но подойдет любой вид психотерапии, соответствующий конкретному случаю", – объяснила Трофимова.

Близкие тоже могут поучаствовать в процессе: например, вместо ссор и конкуренции за домашние правила оказать поддержку. Речь в том числе про быт: для управления приливами стоит создать в спальне прохладную температуру. Кроме того, важно не провоцировать пристрастия женщины к кофеину и острому и помочь ей наладить сон, заключила эксперт.

