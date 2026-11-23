Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Губернатору Мурманской области Андрею Чибису может грозить до 15 лет лишения свободы по делу о хищении и растрате бюджетных средств. Об этом РИА Новости заявил бывший судья Мосгорсуда, адвокат Сергей Груздев.

По его словам, максимальное наказание за каждое из вменяемых преступлений составляет 10 лет лишения свободы. Однако при признании виновным по нескольким статьям суд может назначить до 15 лет колонии по совокупности преступлений.

О задержании Чибиса стало известно 23 ноября. Его подозревают в хищении более 39 миллионов рублей из бюджета регионального минстроя и растрате свыше миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты – Кировск.

Кроме того, в деле фигурируют незаконные валютные операции. Расследованием занимается Следственный департамент МВД России.