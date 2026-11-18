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Челябинский областной суд обратил в доход государства имущество на 21 миллион рублей, принадлежавшее экс-руководителю отдела камеральных проверок межрайоной ИФНС России № 29 по региону. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

Причиной для конфискации стали результаты антикоррупционной проверки. Таким образом суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции.

Было установлено, что фигурантка в 2020–2023 годах приобрела имущество на сумму более 21 миллиона рублей, что намного превысило ее доход за три года. Чтобы скрыть недвижимость, женщина регистрировала имущество на близких родственников.

Таким образом, в доход государства обратили квартиру, два машино-места, нежилое помещение и автомобиль. Продолжается расследование уголовного дела по статьям о получении взятки в особо крупном размере и о превышении должностных полномочий.

Ранее бывшего гендиректора ООО "Радиоавтоматика" Владимира Иванова приговорили к восьми годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Иванову также на три года запрещено занимать руководящие должности после выхода на свободу.