18 ноября, 11:40Происшествия
Суд в Челябинске изъял имущество на 21 млн рублей у экс-сотрудницы налоговой службы
Фото: depositphotos/belchonock
Челябинский областной суд обратил в доход государства имущество на 21 миллион рублей, принадлежавшее экс-руководителю отдела камеральных проверок межрайоной ИФНС России № 29 по региону. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.
Причиной для конфискации стали результаты антикоррупционной проверки. Таким образом суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции.
Было установлено, что фигурантка в 2020–2023 годах приобрела имущество на сумму более 21 миллиона рублей, что намного превысило ее доход за три года. Чтобы скрыть недвижимость, женщина регистрировала имущество на близких родственников.
Таким образом, в доход государства обратили квартиру, два машино-места, нежилое помещение и автомобиль. Продолжается расследование уголовного дела по статьям о получении взятки в особо крупном размере и о превышении должностных полномочий.
Ранее бывшего гендиректора ООО "Радиоавтоматика" Владимира Иванова приговорили к восьми годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Иванову также на три года запрещено занимать руководящие должности после выхода на свободу.