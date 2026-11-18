Фото: amazongamestudios.com

Видеоигра Tomb Raider: Legacy of Atlantis выйдет 12 февраля 2027 года. Дату релиза объявила студия Crystal Dynamics, сообщает ixbt.games со ссылкой на разработчика.

Игра появится на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Детали раскрыли на фестивале Tomb Raider Derby. Там Crystal Dynamics показала восьмиминутный фильм о производстве с кадрами захвата движений и опубликовала запись дискуссии с геймдиректором Раулем Сикейрой и арт-директором Flying Wild Hog Ареком Томашевским.

По словам создателей, эпизод с тираннозавром тестировали в трех вариантах: классический боссфайт, системный бой и погоня. Остановились на погоне: так у существа больше времени в кадре. Систему боя с двумя пистолетами создавали с нуля. До этого стрелять с двух рук в серии можно было лишь в заранее прописанных сценах.

В студии решили не использовать белую краску на выступах и прямые маркеры заданий. Руины в четырех регионах получились настолько правдоподобными, что тестировщики сбивались с пути. Каждой локации дали собственный визуальный код – лучи света, мох и позолоту. К уже известным Перу и Греции добавят секретную локацию. Ее разработчики заранее не раскрывают.

Проект переосмысляет приключение 1996 года. События трилогии Survivor при этом остаются каноном. Ларе Крофт – главной героине серии – будут противостоять наемники французского охотника за сокровищами Пьера Дюпона. Они взрывают проходы, пока героиня решает загадки. Роль Крофт в захвате движений исполняет Аликс Уилтон Риган. Параллельно актриса играет персонажа и в других проектах.

Тем временем 19 ноября выйдет Grand Theft Auto VI. Игра будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Пользователи консолей по всеми миру уже оформили почти 15 миллионов предзаказов. По оценке аналитической компании Sensor Tower, общая выручка от продаж игры за три дня до выхода достигла 1,45 миллиарда долларов.