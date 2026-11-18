Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Проверить легальность такси можно будет через чат-бот в мессенджере MAX, запуск которого запланирован на конец ноября. Об этом на XX Международном форуме "Транспорт России" рассказал директор ситуационного центра Минтранса РФ Александр Кисляков, передает ТАСС.

"На следующей неделе мы запускаем чат-бот в "Максе", – сказал он.

По словам Кислякова, пользователю не нужно садиться в машину. Ему будет достаточно сфотографировать государственный номер автомобиля, отправить снимок в чат-бот и получить ответ о легальности транспортного средства. На проверку уйдет 10 секунд. Сервис связан с ФГИС "Такси".

Подобная функция есть и на портале "Госуслуги". Граждане могут отсканировать QR-код в салоне авто при помощи "Госкана" в приложении "Госуслуги". В этом случае все нужные данные добавятся автоматически.

В ином случае можно воспользоваться сервисом "Проверка легкового такси на законность" и ввести сведения вручную: государственный регистрационный знак и регион, где работает такси. Эта функция позволит повысить безопасность на дороге и сократить количество незаконных перевозчиков.

