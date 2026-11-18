Фото: пресс-служба ВДНХ

В столице открылась Международная выставка по архитектуре, реставрации, культуре и археологии "АРКА". Она развернулась в новом павильоне № 20 "Форум", входящем в состав конгрессно-выставочного центра "ВДНХ Экспо". Посетить событие можно до 20 ноября по регистрации на официальном сайте, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В экспозиции представлены современные решения для строительства и проектирования зданий, реставрации архитектурных памятников и проведения археологических исследований. Отдельное внимание уделили оборудованию и технологиям для оснащения музейных площадок. В деловой программе запланировано больше 40 мероприятий с участием отечественных и зарубежных экспертов", – рассказала Сергунина.

Среди них – пленарная сессия "АРКА: от разрозненных инициатив – к единой стратегии сохранения культурного наследия". Она приурочена к 10-летию российского Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательностей (ИКОМОС). К обсуждению присоединятся президенты национальных комитетов Китая, Турции, Малайзии, Южно-Африканской Республики и еще семи стран.

Зарубежные гости также посетят отреставрированные исторические павильоны ВДНХ и познакомятся с результатами работы отечественных специалистов.

Еще одно значимое мероприятие – Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры, организованный совместно с министерством культуры РФ. На него приглашены делегаты из всех регионов страны.

Кроме того, на выставке наградят победителей конкурса на разработку проектов архитектурного и градостроительного развития территории ВДНХ и регионов России "Золотой колос – 2026".

Участие в выставке примут больше 100 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Екатеринбурга, Красноярска и других городов России. На площадке представлены экспонаты по всем четырем тематическим направлениям.

Посетители могут познакомиться с разработками для проектирования, строительства и технического обслуживания зданий. Производители презентуют каркасные системы, инженерное оборудование и отделочные материалы, необходимые как для возведения нового, так и для адаптации исторического сооружения к современному использованию.

На других стендах специалисты покажут инструменты, материалы и технологии, применяемые при сохранении объектов культурного наследия. Гости увидят метлахскую плитку ручной работы, которая традиционно использовалась в интерьерах старинных особняков, и узнают, какие инновации позволяют воссоздавать подобные элементы декора. Метлахская плитка встречается в мозаичных композициях недавно отреставрированного на ВДНХ кафе "Лето".

Культурное направление раскрывается в экспозиции "Все о музеях. Все для музеев". В ней собраны образцы оборудования и успешные практики ведущих учреждений, среди которых Государственный Эрмитаж, Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева, Тульское музейное объединение и музей-заповедник "Томская Писаница".

В обновленном павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" (часть Биокластера), где недавно открылась выставка "Флоратопия", состоится экспертная сессия, инициированная Союзом музеев России. На ней эксперты обсудят развитие цифровых фондов и применение в работе искусственного интеллекта.

Важное место на выставке занимают цифровые решения, такие как 3D-моделирование, технологии виртуальной и дополненной реальности. Посетителям предложат принять участие в иммерсионных исторических экскурсиях.

С помощью смартфона или VR-очков пользователи смогут увидеть облик древних городов или оказаться среди средневековых торговых рядов. Цифровые реконструкции позволяют воссоздавать исторические события и архитектурную среду, не изменяя подлинные памятники. Такие разработки будут полезны музеям и туристическим центрам.

Ежегодно ВДНХ принимает свыше 30 миллионов гостей из всех регионов России. На главной выставке страны открываются новые образовательные, выставочные и гастрономические пространства. Сейчас ведутся масштабные работы по строительству конгрессно-выставочного центра "ВДНХ ЭКСПО".

Это будет самый современный высокотехнологичный экспоцентр нашей страны. Он объединит концертно-конгрессный павильон № 70 "Монреальский", реконструированный выставочный павильон № 75, а также новый монументальный выставочный павильон № 69. Часть комплекса – и уже работающий павильон № 20.

Ранее москвичей и гостей города пригласили посетить XX Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха". Фестиваль принимает посетителей в Центральном выставочном зале "Манеж". Гостей ждут до 16 декабря. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы отмечали, что фестиваль впервые проходит на знаковой площадке в самом сердце столицы.