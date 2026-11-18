Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Коммунальные суда ГУП "Мосводосток" за летнюю навигацию собрали свыше 650 тонн мусора с акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, а также извлекли около 30 тысяч тонн грунта. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Коммунальные суда каждый день занимались сбором мусора, ликвидировали загрязнения и убирали иловый осадок, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, работы велись с начала мая до середины ноября.

С открытия навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурила в верховьях Москвы-реки рядом со шлюзами. Такая расстановка позволила вовремя убрать мусор и не пустить его в центральную часть города, где судоходство особенно интенсивное.

Специализированные суда ежемесячно собирали примерно 120 тонн отходов, а быстроходные катера оперативно отслеживали обстановку на воде. Грамотное размещение флота и баз сбора мусора дало возможность держать под постоянным контролем всю акваторию Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД.

Столичный коммунальный флот работает круглый год. Зимой по акватории ходят два теплохода ледового класса – "Риф" и "Норд". За счет увеличенного запаса прочности корпусов они справляются со льдом толщиной до 20 сантиметров. Остальные суда в это время проходят регламентное обслуживание и текущий ремонт.

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