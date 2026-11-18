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В России ожидаются два подъема заболеваемости гриппом в сезоне-2026/2027. Первая волна прогнозируется в конце ноября, вторая – в феврале, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России.

По оценке специалистов, распространение инфекции будет связано с вирусом гриппа A(H1N1)pdm09, известным как свиной грипп. Ученые связывают возможное развитие такой ситуации с мутациями вируса и появлением новых опасных штаммов.

Ранее в Москве зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако эпидемические пороги не превышены. В Роспотребнадзоре подъем назвали ожидаемым и связали его с возвращением школьников на очное обучение после каникул. Ситуация находится под постоянным контролем ведомства.

При этом, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной. Прогноза по ее стабилизации в разных странах пока нет.

