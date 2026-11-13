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13 ноября, 14:49

Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице растет в пределах сезонных показателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в столице остается в пределах сезонной нормы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что число заболевших постепенно увеличивается, в том числе после возвращения школьников с каникул. Такая динамика характерна для нынешнего периода года.

Одновременно в структуре заболеваемости становится больше случаев гриппа, что также соответствует сезонным тенденциям. При этом эпидемиологические пороги не превышены ни в одной возрастной группе.

По словам Раковой, городские службы непрерывно отслеживают распространение инфекций и проводят секвенирование циркулирующих вирусов, чтобы оценивать текущую эпидемиологическую обстановку.

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения напомнили, что вакцинация остается основным способом профилактики гриппа. Сделать прививку можно бесплатно в городской поликлинике или одном из 18 мобильных пунктов, расположенных у станций метро и МЦД.

Для вакцинации необходимо предъявить паспорт и, при наличии, полис ОМС. Иммунитет к заболеванию формируется примерно через две недели после прививки.

Отмечается, что препарат не содержит живого вируса и безопасен для применения. По данным ведомства, за последние несколько лет в Москве не зарегистрировали ни одного случая тяжелого течения заболевания среди привитых горожан.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также сообщил, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России соответствует среднемноголетним показателям. Он назвал распространение инфекции ожидаемым и не вызывающим беспокойства. Кроме того, Онищенко призвал продолжать вакцинацию, особенно среди работающего населения.

Рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 зафиксировали в РФ

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