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13 ноября, 15:01

Технологии

Разобрать домашнее задание с ребенком теперь можно в приложении "Госуслуги Моя школа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В приложении "Госуслуги Моя школа" появилась функция, позволяющая родителям вместе с детьми разбирать домашние задания по математике. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Для этого в приложение интегрирован модуль "Для учeбы" от нейросети. Он помогает с заданиями по математике с 5-го по 11-й класс. Сервис уже доступен в 20 пилотных регионах, где приложение используется как основное.

Нейросеть не предоставляет готовых ответов, а объясняет материал и предлагает аналогичные задачи для закрепления знаний. Она может объяснить сложную тему простым языком, разобрать конкретное решение задачи шаг за шагом и подобрать упражнения для тренировки, а также подготовить ребенка к контрольной работе.

Модуль можно найти в разделах "Математика" или "Алгебра".

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ планирует представить первую отечественную нейросеть для системы образования до конца текущего учебного года. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, это уникальная разработка, такой в мире нет. В настоящее время в систему закладывают проверенные методики, разработанные для обучения.

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